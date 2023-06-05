Гладков: в Белгородском районе горит один из энергетических объектов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородском районе региона горит один из энергетических объектов.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника.

«Пострадавших нет. Отключения потребителей нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы.

Днём ранее Гладков сообщил о бое с проникшей в Новую Таволжанку ДРГ.

Позже в Минобороны заявили, что российские военные нанесли удар по украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки.