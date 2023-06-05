Гладков: в Белгородском районе горит один из энергетических объектов
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника.
«Пострадавших нет. Отключения потребителей нет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы.
Днём ранее Гладков сообщил о бое с проникшей в Новую Таволжанку ДРГ.
Позже в Минобороны заявили, что российские военные нанесли удар по украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки.