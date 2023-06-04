Мирошник: ещё 160 детей из Донбасса пройдут лечение в санатории ФМБА «Клязьма»

Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в эфире программы «Соловьёв LIVE» сообщил, что более 160 детей из прифронтовых районов в следующем месяце будут направлены для реабилитации в санаторий «Клязьма» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Об этом пишет ТАСС.

«Мы достигли договорённости, что за первым этапом обязательно будет второй этап, он начнётся, по-моему, с середины июля», — сказал он.

Мирошник уточнил, что планируется отправить в санаторий ещё пять групп, то есть более 160 человек.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что инструктажи по технике безопасности начали проводить во всех детских учреждениях после недавней атаки БПЛА в Москве и Московской области.

По её словам, в Белгородской области эвакуируют детей с семьями в пункты временного размещения ближайших регионов, лагеря и санатории.

25 мая заместитель начальника Главного военно-медицинского управления российского Минобороны генерал-майор медицинской службы Александр Серговенцев сообщил, что более 90% российских военнослужащих, получивших увечья в зоне СВО, возвращаются на военную службу после протезирования и социальной реабилитации.