Львова-Белова: в детских учреждениях начали проводить инструктажи после атаки БПЛА
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«Сейчас, однозначно, проводится инструктаж во всех учреждениях, где находятся дети, о том, как эвакуироваться, где можно укрыться в случае опасностей», — заявил она.
Она добавила, что в Белгородской области эвакуируют детей с семьями в пункты временного размещения ближайших регионов, лагеря и санатории.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все повреждения в домах, пострадавших из-за атаки украинских беспилотников, устранены.
Утром 30 мая киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве, сообщили в Минобороны России.
Средствами РЭБ и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» все восемь БПЛА были подавлены или сбиты.