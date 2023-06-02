Львова-Белова: в детских учреждениях начали проводить инструктажи после атаки БПЛА

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что инструктажи по технике безопасности начали проводить во всех детских учреждениях после недавней атаки БПЛА в Москве и Московской области.

Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас, однозначно, проводится инструктаж во всех учреждениях, где находятся дети, о том, как эвакуироваться, где можно укрыться в случае опасностей», — заявил она.

Она добавила, что в Белгородской области эвакуируют детей с семьями в пункты временного размещения ближайших регионов, лагеря и санатории.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все повреждения в домах, пострадавших из-за атаки украинских беспилотников, устранены.

Утром 30 мая киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве, сообщили в Минобороны России.

Средствами РЭБ и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» все восемь БПЛА были подавлены или сбиты.