Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Львова-Белова: в детских учреждениях начали проводить инструктажи после атаки БПЛА

Короткая ссылка
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что инструктажи по технике безопасности начали проводить во всех детских учреждениях после недавней атаки БПЛА в Москве и Московской области.
Львова-Белова: в детских учреждениях начали проводить инструктажи после атаки БПЛА
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас, однозначно, проводится инструктаж во всех учреждениях, где находятся дети, о том, как эвакуироваться, где можно укрыться в случае опасностей», — заявил она.

Она добавила, что в Белгородской области эвакуируют детей с семьями в пункты временного размещения ближайших регионов, лагеря и санатории.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все повреждения в домах, пострадавших из-за атаки украинских беспилотников, устранены.

Утром 30 мая киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве, сообщили в Минобороны России.

Средствами РЭБ и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» все восемь БПЛА были подавлены или сбиты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить