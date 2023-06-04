Волонтёр рассказала, что некоторые жители Шебекина находятся в городе без связи

Руководитель волонтёрского движения, которое оказывает помощь людям, пострадавшим от обстрелов ВСУ в Белгородской области, рассказала RT, как осуществляется эвакуация населения.

«Остались маломобильные и люди в тяжёлом состоянии, которые выехать просто не могут. Ребята их вывозят из города, а мы их уже перехватываем и везём в ПВР», — рассказала она.

По её словам, из-за того, что в городе, по сути, нет связи, бывает сложно узнать, кто ждёт помощи.

Часто волонтёры по запросу родственников приезжают по адресам и помогают местным жителям в частном порядке, отметила собеседница RT. Выехать из города предлагают всем, кого видят: на улице, возле домов, на дороге.

Кроме того, в городе остались как те, кто хочет уехать, так и те, кто категорически против.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что около 600 детей из приграничных районов Белгородской области 3 июня отправят на летний отдых в Калугу и Ярославль.

За последние сутки украинские военные выпустили 519 снарядов по Шебекинскому городскому округу.

По словам Гладкова, украинская армия наносит удары по торговым модулям на рынке в центре Шебекина.