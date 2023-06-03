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Гладков: около 600 детей из Белгородской области отправят на отдых в Калугу и Ярославль

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Около 600 детей из приграничных районов Белгородской области 3 июня отправят на летний отдых в Калугу и Ярославль.
Гладков: около 600 детей из Белгородской области отправят на отдых в Калугу и Ярославль
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Продолжаем отправлять наших детей. Сегодня 300 детей отправляются на летний отдых в Калугу и 300 детей — в Ярославль», — написал он в Telegram.

Ранее Гладков заявил, что в белгородском Шебекине пострадали два человека, перед их машиной разорвался снаряд.

Глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков сообщил, что в округе организовано 11 пунктов размещения, где находятся 779 жителей Шебекина и Грайворона.

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