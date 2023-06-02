Старый Оскол и Губкин приняли около тысячи жителей приграничных территорий

Глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков сообщил, что в округе организовано 11 пунктов размещения, где находятся 779 жителей Шебекина и Грайворона.

«Сегодня в нашем округе работают 11 ПВР, где разместились 779 шебекинцев и грайворонцев. Все они нуждаются во внимании и поддержке», — написал он в своём Telegram-канале.

Власти запустили чат-бот, чтобы отвечать на запросы эвакуированных и тех, кто хочет им помочь, сообщил Чесноков.

«От души благодарю всех старооскольцев, которые предлагают свою помощь. Вы в очередной раз доказали, что в нашем городе живут неравнодушные люди с большим сердцем», — сказал чиновник.

Глава администрации Губкинского городского округа Михаил Лобазнов сообщил, что в округе тоже организован приём приезжающих жителей из приграничных территории.

«К нам приехало уже более 200 человек, из них 69 заселены в ПВР. Семьи продолжают прибывать», — отметил он.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что жителей Шебекина будут размещать в студенческих общежитиях Белгорода.