Гладков: два человека пострадали в Шебекине, перед их машиной разорвался снаряд

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в белгородском Шебекине пострадали два человека, перед их машиной разорвался снаряд.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«У одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго — контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба находятся в тяжёлом состоянии, их доставили в больницу.

Ранее боевики ВСУ обстреляли из «Града» село в Белгородской области, в результате чего погибли два человека.

Также сообщалось, что в Корочанском районе Белгородской области сработала система ПВО.