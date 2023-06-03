Гладков: два человека пострадали в Шебекине, перед их машиной разорвался снаряд
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«У одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго — контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что оба находятся в тяжёлом состоянии, их доставили в больницу.
Ранее боевики ВСУ обстреляли из «Града» село в Белгородской области, в результате чего погибли два человека.
Также сообщалось, что в Корочанском районе Белгородской области сработала система ПВО.