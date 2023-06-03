Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Гладков: два человека пострадали в Шебекине, перед их машиной разорвался снаряд

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в белгородском Шебекине пострадали два человека, перед их машиной разорвался снаряд.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«У одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго — контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба находятся в тяжёлом состоянии, их доставили в больницу.

Ранее боевики ВСУ обстреляли из «Града» село в Белгородской области, в результате чего погибли два человека.

Также сообщалось, что в Корочанском районе Белгородской области сработала система ПВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить