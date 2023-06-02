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В Корочанском районе Белгородской области сработала система ПВО

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Система ПВО сработала в Корочанском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, осколками снаряда повреждена кровля частного жилого дома в селе Мелихово, также в селе Муром Шебекинского округа от прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом, отметил губернатор.
В Корочанском районе Белгородской области сработала система ПВО
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Ранее Гладков сообщил, что жителей Шебекина будут размещать в студенческих общежитиях города.

По его словам, в Белгород и Старый Оскол прибыли более 2,5 тыс. жителей Шебекина.

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