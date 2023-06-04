Гладков: украинская армия наносит удары по торговым модулям на рынке в центре Шебекина

Украинская армия наносит удары по торговым модулям на рынке в центре Шебекина в Белгородской области, от прямого попадания снарядов там возникли три очага возгорания, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Вооружённые силы Украины бьют по торговым модулям на территории рынка в центре города Шебекино. От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания: в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища», — написал он в Telegram.

Оперативные службы выехали на место.

Также украинские военные бьют по разным частям села Муром. Там есть прямое попадание в дом, в котором никто не проживал, потому что жители ранее выехали за территорию села.

В Новой Таволжанке повреждена крыша четырёхэтажки, там также повреждены снарядами Дом культуры и центральная площадь.