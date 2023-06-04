Глава Крымского парламента спрогнозировал курортный сезон без огромных прибылей

Курортный сезон в Крыму состоится, но сверхприбыли ожидать не стоит, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Безусловно, сезон состоится. Мы очень надеемся, что всё пройдёт хорошо. Мы реалисты и понимаем, что каких-то огромных прибылей ждать не стоит», — сказал он РИА Новости.

По словам Константинова, первостепенная задача заключается в получении операторами рынка доходов, которых должно хватить на выплаты зарплат сотрудникам и уплату налогов.

«Внимание профильного крымского министерства обращено на то, чтобы держать руку на пульсе и не дать никому просесть, своевременно оказывать помощь тем, кому она будет необходима», — добавил он.

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