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Глава Крымского парламента спрогнозировал курортный сезон без огромных прибылей

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Курортный сезон в Крыму состоится, но сверхприбыли ожидать не стоит, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Глава Крымского парламента спрогнозировал курортный сезон без огромных прибылей
  • РИА Новости

«Безусловно, сезон состоится. Мы очень надеемся, что всё пройдёт хорошо. Мы реалисты и понимаем, что каких-то огромных прибылей ждать не стоит», — сказал он РИА Новости.

По словам Константинова, первостепенная задача заключается в получении операторами рынка доходов, которых должно хватить на выплаты зарплат сотрудникам и уплату налогов.

«Внимание профильного крымского министерства обращено на то, чтобы держать руку на пульсе и не дать никому просесть, своевременно оказывать помощь тем, кому она будет необходима», — добавил он.

Ранее опрос SuperJob показал, что большинство россиян планируют провести летний отпуск в России.

Сервисы «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» провели совместное исследование, в ходе которого выяснилось, что россияне берут отпуск не только для того, чтобы отдохнуть.

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