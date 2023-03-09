Исследование показало, что россияне часто берут отпуск для поправки здоровья

Сервисы «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» провели совместное исследование, в ходе которого выяснилось, что россияне берут отпуск не только для того, чтобы отдохнуть.

Об этом пишет Life.ru.

Так, каждый второй работающий россиянин хотя бы однажды брал отпуск не для того, чтобы отдыхать: 18% — по одному разу, почти треть (32%) — неоднократно.

Самые частые причины — желание заняться здоровьем (38%) или сделать ремонт (34%). По 19% респондентов ответили, что во время отпуска либо навещают семью, либо занимаются документами.

Ещё 14% во время отпуска ищут новую работу, столько же — подрабатывают, 8% организуют переезд, 6% учатся.

Ранее, по сообщениям Nation News, аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что россияне стали реже отмечать старый Новый год.