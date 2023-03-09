Исследование показало, что россияне часто берут отпуск для поправки здоровья
Об этом пишет Life.ru.
Так, каждый второй работающий россиянин хотя бы однажды брал отпуск не для того, чтобы отдыхать: 18% — по одному разу, почти треть (32%) — неоднократно.
Самые частые причины — желание заняться здоровьем (38%) или сделать ремонт (34%). По 19% респондентов ответили, что во время отпуска либо навещают семью, либо занимаются документами.
Ещё 14% во время отпуска ищут новую работу, столько же — подрабатывают, 8% организуют переезд, 6% учатся.
Ранее, по сообщениям Nation News, аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что россияне стали реже отмечать старый Новый год.