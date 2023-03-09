Узнать больше

Исследование показало, что россияне часто берут отпуск для поправки здоровья

Короткая ссылка
Сервисы «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» провели совместное исследование, в ходе которого выяснилось, что россияне берут отпуск не только для того, чтобы отдохнуть.

Об этом пишет Life.ru.

Так, каждый второй работающий россиянин хотя бы однажды брал отпуск не для того, чтобы отдыхать: 18% — по одному разу, почти треть (32%) — неоднократно.

Самые частые причины — желание заняться здоровьем (38%) или сделать ремонт (34%). По 19% респондентов ответили, что во время отпуска либо навещают семью, либо занимаются документами.

Ещё 14% во время отпуска ищут новую работу, столько же — подрабатывают, 8% организуют переезд, 6% учатся.

Ранее, по сообщениям Nation News, аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что россияне стали реже отмечать старый Новый год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить