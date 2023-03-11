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Опрос SuperJob показал, что большинство россиян планируют провести летний отпуск в России

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Большая часть опрошенных россиян планируют провести летний отпуск в России. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.
Опрос SuperJob показал, что большинство россиян планируют провести летний отпуск в России
  • РИА Новости

В исследовании участвовали 3 тыс. экономически активных граждан из всех округов России, передают «Известия».

«Делясь планами на отпуск этим летом, 21% россиян рассказали, что планируют провести его в поездке по стране», — говорится в тексте.

Среди наиболее популярных направлений отдыха выделяются Крым, курорты Краснодарского края, Алтай, Байкал и Санкт-Петербург.

Кроме того, ещё 17% участников опроса сообщили, что намерены провести отпуск дома или на даче, лишь 4% опрошенных рассказали о планах отдохнуть за границей.

Ранее сервисы «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» провели совместное исследование, в ходе которого выяснилось, что россияне берут отпуск не только для того, чтобы отдохнуть.

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