В Ярославскую область прибыла группа детей из приграничного района Белгородской области

В Ярославскую область прибыла группа детей из Грайворонского района Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Приняли детей из Грайворонского района Белгородской области. Вячеслав Владимирович, не переживай, все 299 ребятишек доехали хорошо, лагеря готовы. Уверен, ребята отлично у нас отдохнут, познакомятся с Ярославской областью и найдут себе здесь много новых друзей», — написал он в Telegram-канале, обращаясь к белгородскому коллеге Вячеславу Гладкову.

Гладков ранее сообщил, что около 600 детей из приграничных районов Белгородской области 3 июня отправят на летний отдых в Калугу и Ярославль.

За последние сутки украинские военные выпустили 519 снарядов по Шебекинскому городскому округу.

По его словам, украинская армия наносит удары по торговым модулям на рынке в центре Шебекина.