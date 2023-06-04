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Около 130 человек эвакуировали из горящей больницы в Новосибирске

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Из Центральной клинической больницы Новосибирска, где произошло возгорание кровли, эвакуировали, по предварительным данным, 130 человек.
Около 130 человек эвакуировали из горящей больницы в Новосибирске
  • РИА Новости

«К прибытию пожарных кровля лечебного учреждения горела по всей площади. Администрация объекта совместно с сотрудниками МЧС России, по предварительным данным, эвакуировала 130 человек», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Уточняется, что 100 человек из числа эвакуированных — пациенты. Информация о пострадавших при пожаре пока не поступала.

Ранее сообщалось о возгорании крыши Центральной клинической больницы в Советском районе города.

Площадь пожара достигла 1,8 тыс. кв. м.

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