Около 130 человек эвакуировали из горящей больницы в Новосибирске
- РИА Новости
«К прибытию пожарных кровля лечебного учреждения горела по всей площади. Администрация объекта совместно с сотрудниками МЧС России, по предварительным данным, эвакуировала 130 человек», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Уточняется, что 100 человек из числа эвакуированных — пациенты. Информация о пострадавших при пожаре пока не поступала.
Ранее сообщалось о возгорании крыши Центральной клинической больницы в Советском районе города.
Площадь пожара достигла 1,8 тыс. кв. м.