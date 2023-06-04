Площадь пожара в больнице в Новосибирске достигла 1800 квадратных метров

Площадь пожара в Центральной клинической больнице Новосибирска возросла до 1,8 тыс. кв. м.

«Происходит распространение пламени на большую площадь... Предварительно, площадь горения составляет порядка 1800 квадратных метров», — заявили в региональном управлении МЧС.

На месте происшествия развернули оперштаб пожаротушения.

Ранее сообщалось о возгорании крыши Центральной клинической больницы в Советском районе города.

До этого губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил о взрыве баллона с углекислотой в хирургическом отделении Владимирской областной клинической больницы (ОКБ).

В апреле девять человек пострадали из-за выброса газа во время ремонтных работ на месторождении в Мирнинском районе Якутии.

Спасатели уточнили, что в результате взрыва пожара не последовало.