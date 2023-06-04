В Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы

В ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили о возгорании крыши Центральной клинической больницы в Советском районе города.

«Горит крыша клинической больницы в Советском районе, на улице Пирогова. Уже достаточно большое количество пожарных спасательных подразделений на место вызова стянуты», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев ранее сообщил о взрыве баллона с углекислотой в хирургическом отделении Владимирской областной клинической больницы (ОКБ).

В апреле девять человек пострадали из-за выброса газа во время ремонтных работ на месторождении в Мирнинском районе Якутии.

Спасатели уточнили, что в результате взрыва пожара не последовало.