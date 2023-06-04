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Сенатор: железные дороги Мелитополя быстро войдут в отраслевое предприятие новых регионов

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Сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона заявил, что переход госпредприятия «Мелитопольская железная дорога» в состав «Железных дорог Новороссии» не займёт много времени.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам сенатора, для этого лишь нужно подписать несколько нормативно-правовых актов.

«Это не займёт длительный период. Самое главное — сформировать это новое предприятие», — сказал Ворона.

Он подчеркнул, что деятельность предприятия была обеспечена ещё до вхождения в состав России.

Ранее кабмин России создал ФГУП для объединения железных дорог новых регионов.

Также вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в новых регионах России планируют восстановить до конца текущего года более 90 объектов здравоохранения.

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