Сенатор: железные дороги Мелитополя быстро войдут в отраслевое предприятие новых регионов
Об этом сообщает ТАСС.
По словам сенатора, для этого лишь нужно подписать несколько нормативно-правовых актов.
«Это не займёт длительный период. Самое главное — сформировать это новое предприятие», — сказал Ворона.
Он подчеркнул, что деятельность предприятия была обеспечена ещё до вхождения в состав России.
Ранее кабмин России создал ФГУП для объединения железных дорог новых регионов.
Также вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в новых регионах России планируют восстановить до конца текущего года более 90 объектов здравоохранения.