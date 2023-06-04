«Известия»: за год книги в России подорожали на 20%

За прошлый год книжная продукция в России выросла в цене на 15—20%, до конца 2023-го её стоимость может вырасти ещё на 15%.

Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что рост цен связан с нехваткой бумаги и изменением курса валют.

«Если годом ранее поставки шли из европейских стран, то теперь — из Китая и Азии, что удорожает логистику», — говорится в статье.

По данным газеты, в связи с ростом цен эксперты не исключают снижения спроса на книги.

В конце прошлого года в газете «Ведомости» высказывали предположение, что из-за дефицита оборудования в России может быть приостановлена работа типографий.

Также сообщалось, что в Подмосковье открылась первая библиотека в детсаду.