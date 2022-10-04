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«Ведомости»: из-за дефицита оборудования может быть приостановлена работа типографий

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Из-за дефицита западного оборудования российские типографии могут остановить свою работу, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров типографий.
«Ведомости»: из-за дефицита оборудования может быть приостановлена работа типографий
  • Gettyimages.ru

«Типографии из-за санкций и отказа производителей из Европы, Северной Америки и Японии поставлять оборудование и запчасти столкнулись с их дефицитом», — говорится в материале. 

Отмечается, что техника из недружественных стран в типографиях составляет около 90%.

Ранее владелец автосервиса из Санкт-Петербурга, основатель клуба независимых СТО Александр Пахомов рассказал, как в новых условиях автосервисы справляются с техобслуживанием иномарок из недружественных стран.

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