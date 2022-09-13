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Автоэксперт Пахомов рассказал о сложностях с запчастями для иномарок в России

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Владелец автосервиса из Санкт-Петербурга, основатель клуба независимых СТО Александр Пахомов рассказал, как в новых условиях автосервисы справляются с техобслуживанием иномарок из недружественных стран.
Автоэксперт Пахомов рассказал о сложностях с запчастями для иномарок в России
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

Проще всего решить вопрос с маслом, техническими жидкостями и фильтрами, так как их производят и в дружественных странах, признался он в беседе с newizv.ru.

«Другое дело полноценный ремонт, его нужно разделить на две группы: восстановительный и слесарный. Оптика и стёкла доступны от сторонних производителей, а по кузовным элементам пока есть вопросы. Наверное, скоро появятся приличные варианты, но пока то, что приходит из Китая, не всегда даже в размер попадает», — отметил Пахомов.

По его словам, с поиском быстро изнашиваемых деталей: колодок, дисков, амортизаторов — больших проблем нет. Сложности остаются с электронными компонентами, контроллерами управления двигателем и подобными деталями, поскольку у сторонних производителей их не найти, а прямых поставок нет.

Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с продажами машин.

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