Автоэксперт Пахомов рассказал о сложностях с запчастями для иномарок в России
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Проще всего решить вопрос с маслом, техническими жидкостями и фильтрами, так как их производят и в дружественных странах, признался он в беседе с newizv.ru.
«Другое дело полноценный ремонт, его нужно разделить на две группы: восстановительный и слесарный. Оптика и стёкла доступны от сторонних производителей, а по кузовным элементам пока есть вопросы. Наверное, скоро появятся приличные варианты, но пока то, что приходит из Китая, не всегда даже в размер попадает», — отметил Пахомов.
По его словам, с поиском быстро изнашиваемых деталей: колодок, дисков, амортизаторов — больших проблем нет. Сложности остаются с электронными компонентами, контроллерами управления двигателем и подобными деталями, поскольку у сторонних производителей их не найти, а прямых поставок нет.
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