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В Подмосковье открылась первая библиотека в детсаду

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На территории детского сада № 76 в Сергиевом Посаде начала работу библиотека.
В Подмосковье открылась первая библиотека в детсаду
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минобразования.

Это первая в Московской области библиотека в дошкольном образовательном учреждении. Для детей представлены различные сказки и произведения поэтов и писателей, энциклопедии, книги с загадками, пословицами и песнями.

«Детей познакомили с правилами работы библиотеки, показали новые книги. Некоторые воспитанники уже умеют читать, остальные захотели скорее овладеть навыками чтения», — отметили в ведомстве.

Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковные библиотеки выдали 31 млн книг в 2022 году.

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