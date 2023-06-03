Стартовала Всероссийская литературная премия Владлена Татарского

На Красной площади объявили о старте Всероссийской литературной премии в области военной прозы и публицистики имени военкора Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский.

Премия предназначена для выявления лучших образцов военной прозы и публицистики, поддержки и признания лучших авторов военной прозы и публицистики, создания патриотических ориентиров для творчества.

Открывали мероприятие заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, депутат Госдумы, член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов, член Союза писателей России Сергей Лобанов.

«Идея учредить премию в честь Максима возникла в день его гибели — как продолжение его здесь, среди нас, как нежелание расставаться и как возможность продолжать его дело», — заявила Кузнецова.

Она также отметила, что старт приёма заявок в рамках проведения премии будет дан 12 июня, в День России, а подведут итоги в день рождения Татарского — 25 апреля.

2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга произошёл взрыв. В результате теракта был убит Владлен Татарский. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.