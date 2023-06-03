В ФСВТС назвали завистью слова главы Минобороны Британии о российском оружии

Призыв главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса не тратить деньги на закупки российского оружия говорит о зависти на фоне роста популярности отечественного вооружения. Об этом сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Заявление британского министра обороны Бена Уоллеса расцениваем как очередное навязчивое проявление недобросовестной конкуренции и зависти со стороны западных государств», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве подчеркнули, что на фоне роста популярности российского вооружения западные чиновники прибегают к политическому шантажу и вбросам в СМИ.

Ранее Уоллес призвал не тратить деньги на покупку оружия из России.

В ответ на это в ФСВТС подчеркнули, что оружие России демонстрирует все лучшие характеристики в ходе реального боевого применения.