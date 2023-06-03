В ФСВТС назвали российское оружие эффективным и надёжным

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) заявили, что российское вооружение всегда показывало высокую эффективность и надёжность.

Как сообщает ТАСС, в ведомстве таким образом прокомментировали заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о якобы неисправности оружия из России. В ФСВТС подчеркнули, что оружие России демонстрирует все лучшие характеристики в ходе реального боевого применения.

«Подтверждением является существенный рост интереса к нашему вооружению за рубежом, в частности к истребителям и боевым вертолётам, бронетехнике, реактивным системам залпового огня и другим», — сказали в службе.

Ранее в ФСВТС заявили о стабильном экспорте оружия из России странам Ближнего Востока.