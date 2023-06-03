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В ФСВТС назвали российское оружие эффективным и надёжным

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В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) заявили, что российское вооружение всегда показывало высокую эффективность и надёжность.
В ФСВТС назвали российское оружие эффективным и надёжным
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, в ведомстве таким образом прокомментировали заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о якобы неисправности оружия из России. В ФСВТС подчеркнули, что оружие России демонстрирует все лучшие характеристики в ходе реального боевого применения.

«Подтверждением является существенный рост интереса к нашему вооружению за рубежом, в частности к истребителям и боевым вертолётам, бронетехнике, реактивным системам залпового огня и другим», — сказали в службе.

Ранее в ФСВТС заявили о стабильном экспорте оружия из России странам Ближнего Востока.

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