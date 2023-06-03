Песков: журналистов из недружественных стран не аккредитуют на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме не аккредитуют журналистов из недружественных стран.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, действительно принято решение в этот раз не аккредитовывать на ПМЭФ издания из недружественных стран», — цитирует его ТАСС.

Песков отметил, что к форуму всегда есть большой интерес и «все другие журналисты будут работать на площадке».

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин обязательно выступит на Петербургском международном экономическом форуме.

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума была опубликована расширенная деловая программа.