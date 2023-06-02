Песков сообщил, что Путин обязательно выступит на ПМЭФ
- РИА Новости
По его словам, планируется пленарное заседание с участием Путина.
«Будет, разумеется, долгожданное выступление Путина на Петербургском экономическом форуме. Каждый раз это для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России и так далее, это очень важное выступление, которое сейчас готовится», — отметил Песков.
Ранее на официальном сайте Петербургского международного экономического форума была опубликована расширенная деловая программа.
Отмечается, что главная тема форума — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».