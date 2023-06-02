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Песков сообщил, что Путин обязательно выступит на ПМЭФ

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Российский лидер Владимир Путин обязательно выступит на ПМЭФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Путин обязательно выступит на ПМЭФ
  • РИА Новости

По его словам, планируется пленарное заседание с участием Путина.

«Будет, разумеется, долгожданное выступление Путина на Петербургском экономическом форуме. Каждый раз это для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России и так далее, это очень важное выступление, которое сейчас готовится», — отметил Песков.

Ранее на официальном сайте Петербургского международного экономического форума была опубликована расширенная деловая программа.

Отмечается, что главная тема форума — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

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