Опубликована расширенная деловая программа ПМЭФ

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума опубликована расширенная деловая программа.

Отмечается, что главная тема форума — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

«В условиях санкций и кризиса глобализации перед Россией открываются новые горизонты. Выводы, сделанные по результатам обсуждений на форуме, подталкивают бизнес и власть к принятию необходимых решений, служащих реализации целей устойчивого развития», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Уточняется, что программа, разделённая на пять тематических блоков, насчитывает более 140 мероприятий, в которых примут участие более 1000 модераторов и спикеров.

Каждая сессия в соответствии с треком станет ответом на вопрос, какое место займёт Россия в этом новом мире.

Ранее стала известна архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума, который состоится 14—17 июня в Санкт-Петербурге.