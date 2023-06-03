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#поэZиярусскоголета

Маргарита Симоньян открыла своим видеообращением поэтический вечер «ПоэZия русского лета»

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян открыла своим видеообращением поэтический вечер «ПоэZия русского лета».
Маргарита Симоньян открыла своим видеообращением поэтический вечер «ПоэZия русского лета»
  • РИА Новости

«В тяжёлое, тревожное это время, в то время, когда каждый человек засыпает с одной мыслью и просыпается с одной мыслью, когда сердце болит за наших ребят и душа ждёт победы и ликования этой победы... уже случилось нечто, безусловно, эпохальное, пока ещё по-настоящему недооценённое, но я уверена, что история это оценит и наша великая русская культура это оценит: зазвучали, закричали голоса потрясающих русских поэтов», — заявила она.

По её словам, это такие же ясные и чистые голоса, какими были голоса плеяды советских поэтов, писавших о войне. 

«Новая плеяда наших современных русских поэтов, пишущих о войне, ничем не хуже Симонова, Твардовского, Суркова, Друниной и других», — подчеркнула она.

Симоньян отметила, что ей показалось очень важным собрать все эти современные голоса в одну книгу — «ПоэZия русского лета» — и издать её.

«Спасибо всем, кто в этом участвовал, спасибо всем, кому это интересно. Мы, конечно, будем продолжать», — добавила она.

Ранее сообщалось, что телеканал RT представит сборник «ПоэZия русского лета» на книжном фестивале «Красная площадь», который пройдёт 2—6 июня 2023 года в Москве.

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