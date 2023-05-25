«Росатом» получил запросы от ряда стран на постройку ветропарков

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв рассказал, что государственная корпорация получила запросы от Вьетнама, Мьянмы, Турции, других стран на постройку ветропарков.

Об этом он заявил в ходе Невского международного экологического конгресса, отвечая на вопрос ТАСС.

«Основные наши мысли не столько о развитии ветроэнергетики в Российской Федерации, сколько об экспорте. На сегодняшний день от Вьетнама, Мьянма, Турции, наших друзей и партнёров в Евразии и СНГ мы имеем очень серьёзные запросы на создание ветромощностей», — сказал он.

По словам Лихачёва, у корпорации локализована вся необходимая цепочка, созданы все композитные компетенции, стопроцентно импортонезависимые.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал российскую госкорпорацию «Росатом» надёжным партнёром и выразил надежду на благополучное завершение строительства новых блоков АЭС «Пакш».