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«Росатом» получил запросы от ряда стран на постройку ветропарков

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Глава «Росатома» Алексей Лихачёв рассказал, что государственная корпорация получила запросы от Вьетнама, Мьянмы, Турции, других стран на постройку ветропарков.

Об этом он заявил в ходе Невского международного экологического конгресса, отвечая на вопрос ТАСС.

«Основные наши мысли не столько о развитии ветроэнергетики в Российской Федерации, сколько об экспорте. На сегодняшний день от Вьетнама, Мьянма, Турции, наших друзей и партнёров в Евразии и СНГ мы имеем очень серьёзные запросы на создание ветромощностей», — сказал он.

По словам Лихачёва, у корпорации локализована вся необходимая цепочка, созданы все композитные компетенции, стопроцентно импортонезависимые.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал российскую госкорпорацию «Росатом» надёжным партнёром и выразил надежду на благополучное завершение строительства новых блоков АЭС «Пакш».

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