«ПоэZия русского лета»: RT представит сборник стихов и проведёт поэтический вечер на книжном фестивале «Красная площадь»

Телеканал RT представит сборник «ПоэZия русского лета» на книжном фестивале «Красная площадь», который пройдёт 2—6 июня 2023 года в Москве. В книгу вошли стихотворения и поэмы авторов, которые c 2014 года создают новую русскую фронтовую поэзию. Также RT проведёт поэтический вечер с участием авторов сборника и музыкальных коллективов «Зверобой» и «Джанго». Мероприятие состоится 3 июня в 19:00 на главной сцене фестиваля.

«В нашем сборнике — стихи, достойные Симонова и Твардовского. Многие из поэтов все восемь лет писали про войну, про Донбасс, про жизнь и смерть. Мне показалось несправедливым, что об этом мало знают, что наших замечательных новых поэтов не проходят в школе... Именно такие люди делают нацию, они формируют культурные коды. О многих из них я даже не знала. А теперь можете узнать все вы», — сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

На поэтическом вечере свои произведения прочтут Анна Ревякина, Анна Долгарева, Александр Пелевин, Ольга Старушко, Мария Ватутина, Дмитрий Артис, Игорь Караулов и другие поэты. Со своими композициями выступят музыкальные коллективы «Зверобой» и «Джанго». Посетителей книжной ярмарки и гостей вечера рядом с главной сценой также ждёт автограф-сессия с участием авторов поэтического сборника.

В сборник «ПоэZия русского лета» издательства «Эксмо» под редакцией RT вошли стихи, над которыми более 20 авторов работали восемь лет. Иллюстрации для книги сделаны художником Ильёй Пожаровым.

Книгу можно будет приобрести на фестивале «Красная площадь» 2—6 июня в шатре №13 на стенде издательства «Эксмо». Вход на книжный фестиваль свободный.

Сборник «ПоэZия русского лета» также доступен в книжных магазинах России и на онлайн-платформах. Приобрести книгу и ознакомиться с фрагментом можно по ссылке. Часть средств от продажи книги будет направлена в поддержку проекта RT «Дети войны».

Кроме того, сервис электронных и аудиокниг «Литрес» предоставляет бесплатный доступ к книге «ПоэZия русского лета» до 1 июля 2023 года.

Презентации и творческие встречи с авторами сборника также пройдут в рамках Московской международной книжной ярмарки (30 августа — 3 сентября, Гостиный двор) и в книжных магазинах по всей стране.

В начале мая RT и «Эксмо-АСТ» дали старт поэтическому марафону, приуроченному к выходу в печать книги «ПоэZия русского лета». В рамках марафона стихи, вошедшие в сборник, прочли поэты, актёры, телеведущие и общественные деятели, в том числе главный редактор RT Маргарита Симоньян, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, телеведущая Ольга Скабеева, актёр, депутат Госдумы Дмитрий Певцов, журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв. Акция проходит в социальных сетях «Эксмо-АСТ» и RT.