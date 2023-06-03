Минобороны: участвовавшим в отражении попытки атаки на Шебекино военным вручили госнаграды
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Представители командования группировки войск «Запад» вручили отличившимся государственные награды», — говорится в сообщении.
Военным вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших», а также ведомственные медали «За боевые отличия».
Ранее стало известно, что украинские войска в ночь на 1 июня предприняли попытку атаковать в направлении Волчанска и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».
В Министерстве обороны России заявили, что 70 украинских боевиков участвовали в утренней атаке на Шебекино.