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Минобороны: участвовавшим в отражении попытки атаки на Шебекино военным вручили госнаграды

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Командование российской группировки «Запад» вручило награды военнослужащим, участвовавшим в отражении попытки украинских формирований прорваться в направлении Шебекина в Белгородской области.
Минобороны: участвовавшим в отражении попытки атаки на Шебекино военным вручили госнаграды
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Представители командования группировки войск «Запад» вручили отличившимся государственные награды», — говорится в сообщении.

Военным вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших», а также ведомственные медали «За боевые отличия».

Ранее стало известно, что украинские войска в ночь на 1 июня предприняли попытку атаковать в направлении Волчанска и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

В Министерстве обороны России заявили, что 70 украинских боевиков участвовали в утренней атаке на Шебекино.

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