Мурашко: США и страны Европы быстро переняли опыт России в борьбе с COVID-19
- РИА Новости
Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Те изменения, которые мы делали в период ковида, достаточно быстро такие же решения (применялись. — RT) в Китае, в Европе, Соединённых Штатах Америки», — цитирует его ТАСС.
Мурашко заявил, что за развитием здравоохранения в России пристально наблюдают многие страны.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что заболеваемость коронавирусом снизилась в России почти на 20% за неделю.
Председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Московской медицинской академии Павел Воробьёв в беседе с Общественной службой новостей напомнил, что постковидный синдром — это аутоиммунное состояние.