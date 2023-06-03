Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Мурашко: США и страны Европы быстро переняли опыт России в борьбе с COVID-19

Короткая ссылка
США и Европа быстро переняли медицинский опыт России в борьбе с COVID-19.
Мурашко: США и страны Европы быстро переняли опыт России в борьбе с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Те изменения, которые мы делали в период ковида, достаточно быстро такие же решения (применялись. — RT) в Китае, в Европе, Соединённых Штатах Америки», — цитирует его ТАСС.

Мурашко заявил, что за развитием здравоохранения в России пристально наблюдают многие страны.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что заболеваемость коронавирусом снизилась в России почти на 20% за неделю.

Председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Московской медицинской академии Павел Воробьёв в беседе с Общественной службой новостей напомнил, что постковидный синдром — это аутоиммунное состояние.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить