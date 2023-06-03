Мурашко: США и страны Европы быстро переняли опыт России в борьбе с COVID-19

США и Европа быстро переняли медицинский опыт России в борьбе с COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Те изменения, которые мы делали в период ковида, достаточно быстро такие же решения (применялись. — RT) в Китае, в Европе, Соединённых Штатах Америки», — цитирует его ТАСС.

Мурашко заявил, что за развитием здравоохранения в России пристально наблюдают многие страны.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что заболеваемость коронавирусом снизилась в России почти на 20% за неделю.

Председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Московской медицинской академии Павел Воробьёв в беседе с Общественной службой новостей напомнил, что постковидный синдром — это аутоиммунное состояние.