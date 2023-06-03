Военкор RT Горшенин провёл день с волонтёрами, которые вывозят людей из Шебекина

Военный корреспондент RT Валентин Горшенин провёл день в Шебекинском городском округе вместе с волонтёрами, которые помогают людям выехать из города под обстрелами.

В самом Шебекине и окрестностях сейчас видно множество следов от свежих прилётов украинских снарядов. Есть разрушения на дорогах, стоят сгоревшие авто. Людей в городе немного, встречаются редкие машины.

«Буквально под обстрелом весь город Шебекино. Находиться здесь на одном месте желательно не больше нескольких минут», — отмечает Горшенин в видео, опубликованном в Telegram-канале RT.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что жителей Шебекина будут размещать в студенческих общежитиях Белгорода.

2 июня украинская армия из «Града» обстреляла частный сектор села Соболевка, которое находится в Валуйском городском округе. По предварительным данным, два человека погибли, они находились во дворах своих домов.