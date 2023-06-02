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RT публикует кадры из пункта временного размещения в Белгороде

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RT публикует видео из пункта временного размещения в Белгороде. Сейчас людей там обеспечивают всеми предметами первой необходимости.

На видео показаны кровати, размещённые для граждан, отселённых от приграничных территорий в связи с обстрелами ВСУ.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что жителей Шебекина будут размещать в студенческих общежитиях Белгорода.

2 июня украинская армия из «Града» обстреляла частный сектор села Соболевка, которое находится в Валуйском городском округе. По предварительным данным, два человека погибли, они находились во дворах своих домов.

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