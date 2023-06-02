Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Суд вынес приговор трём украинским диверсантам за попытку подрыва автостанции в Липецке

Короткая ссылка
Второй Западный окружной военный суд осудил трёх украинских диверсантов из «Правого сектора»* за попытку подрыва автостанции в Липецке на срок от шести до четырнадцати лет.
Суд вынес приговор трём украинским диверсантам за попытку подрыва автостанции в Липецке
  • РИА Новости

Как сообщили ТАСС в суде, Александра Свергуна приговорили к 14 годам лишения свободы со штрафом в в размере 400 тыс. рублей, Яну Данилову — на 11 лет тюрьмы со штрафом 300 тыс. рублей. Ирина Пузанова обязана заплатить 300 тыс. рублей с отбыванием срока в шесть лет.

«Все трое являются военнослужащими Вооружённых сил Украины, участниками диверсионно-разведывательной группы... под патронажем Службы безопасности Украины», — говорится в заявлении.

Ранее в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю заявили, что суд арестовал семерых участников агентурной сети военной разведки Украины, которые готовили теракты и покушения в российском регионе.

В начале мая в ФСБ сообщили о подготовке диверсионно-террористической группой теракта против одного из руководителей Запорожской АЭС.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить