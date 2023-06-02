Суд вынес приговор трём украинским диверсантам за попытку подрыва автостанции в Липецке

Второй Западный окружной военный суд осудил трёх украинских диверсантов из «Правого сектора»* за попытку подрыва автостанции в Липецке на срок от шести до четырнадцати лет.

Как сообщили ТАСС в суде, Александра Свергуна приговорили к 14 годам лишения свободы со штрафом в в размере 400 тыс. рублей, Яну Данилову — на 11 лет тюрьмы со штрафом 300 тыс. рублей. Ирина Пузанова обязана заплатить 300 тыс. рублей с отбыванием срока в шесть лет.

«Все трое являются военнослужащими Вооружённых сил Украины, участниками диверсионно-разведывательной группы... под патронажем Службы безопасности Украины», — говорится в заявлении.

Ранее в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю заявили, что суд арестовал семерых участников агентурной сети военной разведки Украины, которые готовили теракты и покушения в российском регионе.

В начале мая в ФСБ сообщили о подготовке диверсионно-террористической группой теракта против одного из руководителей Запорожской АЭС.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).