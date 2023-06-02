На участках дорог Шебекинского округа введут запрет на движение транспорта до 30 июня
- РИА Новости
«На участках дорог Шебекинского горокруга вводится временный запрет на передвижение транспортных средств», — сообщает правительство региона в Telegram.
Уточняется, что ограничения будут действовать до 30 июня.
Запрет введён для обеспечения безопасности дорожного движения в приграничных районах.
Ранее военный корреспондент RT Валентин Горшенин сообщил, что вывозит жителей города Шебекино в Белгородской области в безопасное место.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителей Шебекина будут размещать в студенческих общежитиях города.
По его словам, в Белгород и Старый Оскол прибыли более 2,5 тыс. жителей Шебекина.