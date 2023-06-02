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Военкор Горшенин рассказал, что вывозит жителей Шебекина в безопасное место

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Военный корреспондент RT Валентин Горшенин вывозит жителей города Шебекино в Белгородской области в безопасное место.

«Шебекино сейчас находится под плотным артиллерийским огнём, самый центр города обстреливается артиллерийскими снарядами. Сейчас мы движемся уже назад, но дорога находится также под обстрелом. С нами местные жители, которые решили покинуть место и обезопасить себя», — рассказал Горшенин.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее заявил, что количество пострадавших при обстреле Шебекина 1 июня, ставшем самым массированным с начала обстрелов региона, выросло до 16.

По его словам, десять промышленных предприятий получили повреждения в ходе обстрелов Шебекина.

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