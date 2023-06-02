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Гладков: власти будут кормить домашних животных в Шебекинском округе, откуда уехали жители

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Во все населённые пункты Шебекинского округа, откуда уехали местные жители, передали корм для животных, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков: власти будут кормить домашних животных в Шебекинском округе, откуда уехали жители
  • Gettyimages.ru

«С сегодняшнего дня домашних животных начали кормить. По докладу главы, корм для животных передан во все сёла, где отселены люди, в том числе в Шебекино», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что двое мужчин пострадали в приграничной Новой Таволжанке из-за обстрела со стороны украинской армии. По селу было выпущено 40 снарядов ствольной артиллерии.

Кроме того, количество пострадавших при обстреле Шебекина 1 июня возросло до 16, он стал самым массированным с начала обстрелов региона.

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