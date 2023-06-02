Гладков: власти будут кормить домашних животных в Шебекинском округе, откуда уехали жители

Во все населённые пункты Шебекинского округа, откуда уехали местные жители, передали корм для животных, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«С сегодняшнего дня домашних животных начали кормить. По докладу главы, корм для животных передан во все сёла, где отселены люди, в том числе в Шебекино», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что двое мужчин пострадали в приграничной Новой Таволжанке из-за обстрела со стороны украинской армии. По селу было выпущено 40 снарядов ствольной артиллерии.

Кроме того, количество пострадавших при обстреле Шебекина 1 июня возросло до 16, он стал самым массированным с начала обстрелов региона.