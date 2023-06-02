Двое мужчин пострадали в Новой Таволжанке из-за обстрела со стороны украинской армии

Двое мужчин пострадали в приграничной Новой Таволжанке из-за обстрела со стороны украинской армии, по селу было выпущено 40 снарядов ствольной артиллерии.

«У одного мужчины осколочное ранение бедра, у второго — контузия. Сейчас их вывозят на бронеавтомобиле в городскую больницу №2», — написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В Шебекине от попадания снаряда загорелось одно из промышленных предприятий, пожарные расчёты уже выдвинулись на место.

Гладков ранее заявил, что количество пострадавших при обстреле Шебекина 1 июня возросло до 16, он стал самым массированным с начала обстрелов региона.

По его словам, десять промышленных предприятий получили повреждения в ходе обстрелов Шебекина.