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Двое мужчин пострадали в Новой Таволжанке из-за обстрела со стороны украинской армии

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Двое мужчин пострадали в приграничной Новой Таволжанке из-за обстрела со стороны украинской армии, по селу было выпущено 40 снарядов ствольной артиллерии.
Двое мужчин пострадали в Новой Таволжанке из-за обстрела со стороны украинской армии
  • РИА Новости

«У одного мужчины осколочное ранение бедра, у второго — контузия. Сейчас их вывозят на бронеавтомобиле в городскую больницу №2», — написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В Шебекине от попадания снаряда загорелось одно из промышленных предприятий, пожарные расчёты уже выдвинулись на место.

Гладков ранее заявил, что количество пострадавших при обстреле Шебекина 1 июня возросло до 16, он стал самым массированным с начала обстрелов региона.

По его словам, десять промышленных предприятий получили повреждения в ходе обстрелов Шебекина.

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