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Автоконцерн «АвтоВАЗ» запустит производство на заводе в Петербурге 14 июня

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Автоконцерн «АвтоВАЗ» планирует запустить производство на своей петербургской площадке 14 июня.
Автоконцерн «АвтоВАЗ» запустит производство на заводе в Петербурге 14 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на презентацию, которую гендиректор компании Максим Соколов представил на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

«14 июня 2023 года — старт производства на заводе «Лада» Санкт-Петербург. При участии партнёра будет запущено производство новой модели «Лада» в Санкт-Петербурге», — говорится в презентации.

Ранее сообщалось, что первой моделью, которую в июне начнут производить на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, станет Lada X-Cross 5.

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