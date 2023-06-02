Автоконцерн «АвтоВАЗ» запустит производство на заводе в Петербурге 14 июня

Автоконцерн «АвтоВАЗ» планирует запустить производство на своей петербургской площадке 14 июня.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на презентацию, которую гендиректор компании Максим Соколов представил на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

«14 июня 2023 года — старт производства на заводе «Лада» Санкт-Петербург. При участии партнёра будет запущено производство новой модели «Лада» в Санкт-Петербурге», — говорится в презентации.

Ранее сообщалось, что первой моделью, которую в июне начнут производить на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, станет Lada X-Cross 5.