Первой моделью на бывшем заводе Nissan станет Lada X-Cross 5

Первой моделью, которую в июне начнут производить на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, станет Lada X-Cross 5.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минпромторг России.

«В рамках ПМЭФ АО «АвтоВАЗ» совместно с крупным китайским индустриальным партнёром запустит производство на бывшем заводе Nissan в городе Санкт-Петербyрге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение двух лет на площадке планируется начать выпуск ещё двух новинок.

Ранее сообщалось, что бывший автозавод Nissan в России будет переименован в «Лада Санкт-Петербург».

Также в АвтоВАЗе заявили, что продажи Lada Vesta планируется начать в конце мая — начале июня.