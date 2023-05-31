Первой моделью на бывшем заводе Nissan станет Lada X-Cross 5
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минпромторг России.
«В рамках ПМЭФ АО «АвтоВАЗ» совместно с крупным китайским индустриальным партнёром запустит производство на бывшем заводе Nissan в городе Санкт-Петербyрге», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение двух лет на площадке планируется начать выпуск ещё двух новинок.
Ранее сообщалось, что бывший автозавод Nissan в России будет переименован в «Лада Санкт-Петербург».
Также в АвтоВАЗе заявили, что продажи Lada Vesta планируется начать в конце мая — начале июня.