Бывший автозавод Nissan в России будет переименован в «Лада Санкт-Петербург»
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«Петербургский парламент дал согласие на использование наименования города Санкт-Петербурга в новом названии компании ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» — ООО «Лада Санкт-Петербург». Соответствующее представление было внесено губернатором города», — цитирует ТАСС сообщение.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что выпуск первого автомобиля Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге планируется в июне.
В начале февраля компания «АвтоВАЗ» закрыла сделку по приобретению бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге.