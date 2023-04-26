Бывший автозавод Nissan в России будет переименован в «Лада Санкт-Петербург»

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Бывший завод Nissan получит новое название — «Лада Санкт-Петербург», сообщили в пресс-службе законодательного собрания Петербурга.
Бывший автозавод Nissan в России будет переименован в «Лада Санкт-Петербург»
  • Gettyimages.ru

«Петербургский парламент дал согласие на использование наименования города Санкт-Петербурга в новом названии компании ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» — ООО «Лада Санкт-Петербург». Соответствующее представление было внесено губернатором города», — цитирует ТАСС сообщение.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что выпуск первого автомобиля Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге планируется в июне.

В начале февраля компания «АвтоВАЗ» закрыла сделку по приобретению бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге.

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