Беглов: выпуск автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге планируется в июне

Выпуск первого автомобиля Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге планируется в июне.

Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«В июне получим с конвейера первый автомобиль Lada», — сообщил он на заседании промышленного совета города.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил, что выпуск автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan ожидается в период Петербургского международного экономического форума.

29 марта стало известно, что АвтоВАЗ планирует запустить производство Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в II квартале текущего года.

Отмечается, что предприятие готовится к старту производства в Петербурге совместно с партнёрами из дружественных стран.