Движение пригородных поездов из Белгорода в село Нежеголь приостановят 3 июня
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«В связи с осложнением обстановки в Шебекинском городском округе с 3 июня 2023 года будет временно приостановлено курсирование пригородных поездов сообщением Белгород — Нежеголь — Белгород», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сразу несколько населённых пунктов региона попали под обстрел ВСУ.
Он сообщил, что две женщины погибли в результате обстрела со стороны ВСУ.