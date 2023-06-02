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Движение пригородных поездов из Белгорода в село Нежеголь приостановят 3 июня

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Движение пригородных поездов из Белгорода в село Нежеголь Шебекинского округа будет приостановлено 3 июня из-за обстрелов со стороны ВСУ.
Движение пригородных поездов из Белгорода в село Нежеголь приостановят 3 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В связи с осложнением обстановки в Шебекинском городском округе с 3 июня 2023 года будет временно приостановлено курсирование пригородных поездов сообщением Белгород — Нежеголь — Белгород», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сразу несколько населённых пунктов региона попали под обстрел ВСУ.

Он сообщил, что две женщины погибли в результате обстрела со стороны ВСУ.

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