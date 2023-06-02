В Тюменской области задержали пенсионерку, перевозившую наркотики в карасях
Об этом сообщает УМВД по Тюменской области.
«В карасях оперативники обнаружили 41 цилиндрический свёрток с неизвестным веществом внутри, обмотанный полимерной лентой», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в свёртках содержался спайс общей массой 800 граммов.
Возбуждено дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Ранее в Свердловской области была пресечена деятельность крупного преступного сообщества, организовавшего поставки наркотиков в другие регионы.