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В Тюменской области задержали пенсионерку, перевозившую наркотики в карасях

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Полиция на федеральной автотрассе под Тюменью задержала 70-летнюю женщину, перевозившую из Екатеринбурга наркотики в карасях.

Об этом сообщает УМВД по Тюменской области.

«В карасях оперативники обнаружили 41 цилиндрический свёрток с неизвестным веществом внутри, обмотанный полимерной лентой», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в свёртках содержался спайс общей массой 800 граммов.

Возбуждено дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. 

Ранее в Свердловской области была пресечена деятельность крупного преступного сообщества, организовавшего поставки наркотиков в другие регионы.

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