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ФСБ пресекла деятельность крупной сети нарколабораторий в Свердловской области

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В Свердловской области пресечена деятельность крупного преступного сообщества, организовавшего поставки наркотиков в другие регионы.
ФСБ пресекла деятельность крупной сети нарколабораторий в Свердловской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Свердловской области.

«В результате оперативных мероприятий вблизи городов Первоуральска, Невьянска и села Шайдуриха оперативниками регионального ФСБ ликвидирована сеть лабораторий, производивших наркотическое средство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были задержаны пять человек, занимавшихся производством наркотического средства, и пять наркокурьеров, которые его сбывали.

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали 20-летнего мужчину, который пытался отправить в Норильск микроволновку с 2 кг наркотиков.

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