ФСБ пресекла деятельность крупной сети нарколабораторий в Свердловской области

В Свердловской области пресечена деятельность крупного преступного сообщества, организовавшего поставки наркотиков в другие регионы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Свердловской области.

«В результате оперативных мероприятий вблизи городов Первоуральска, Невьянска и села Шайдуриха оперативниками регионального ФСБ ликвидирована сеть лабораторий, производивших наркотическое средство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были задержаны пять человек, занимавшихся производством наркотического средства, и пять наркокурьеров, которые его сбывали.

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали 20-летнего мужчину, который пытался отправить в Норильск микроволновку с 2 кг наркотиков.