ФСБ пресекла деятельность крупной сети нарколабораторий в Свердловской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Свердловской области.
«В результате оперативных мероприятий вблизи городов Первоуральска, Невьянска и села Шайдуриха оперативниками регионального ФСБ ликвидирована сеть лабораторий, производивших наркотическое средство», — говорится в сообщении.
Отмечается, что были задержаны пять человек, занимавшихся производством наркотического средства, и пять наркокурьеров, которые его сбывали.
Ранее сайт Newinform сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали 20-летнего мужчину, который пытался отправить в Норильск микроволновку с 2 кг наркотиков.