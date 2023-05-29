МВД сообщило о пресечении сбыта крупной партии наркотиков в Крыму
- РИА Новости
Сообщение приводит «Крым 24».
По данным ведомства, два ранее судимых жителя Севастополя намеревались, переодевшись в спецодежду, распространить крупную партию наркотиков в Крыму через тайники-закладки.
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