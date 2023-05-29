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МВД сообщило о пресечении сбыта крупной партии наркотиков в Крыму

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МВД по Республике Крым сообщило о пресечении сбыта крупной партии наркотиков на полуострове. Злоумышленникам грозит до 20 лет колонии.
МВД сообщило о пресечении сбыта крупной партии наркотиков в Крыму
  • РИА Новости

Сообщение приводит «Крым 24».

По данным ведомства, два ранее судимых жителя Севастополя намеревались, переодевшись в спецодежду, распространить крупную партию наркотиков в Крыму через тайники-закладки.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в лесу. У злоумышленников была сумка, в которой находилось 94 свёртка с порошкообразным веществом

Следствием ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело. Фигурантов поместили под стражу. 

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали 20-летнего мужчину, который пытался отправить в Норильск микроволновку с 2 кг наркотиков.

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