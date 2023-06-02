RT: в случае приезда в Москву Юлия Навальная может быть арестована

По данным источника RT в правоохранительных органах России, супруга Алексея Навального Юлия планирует прилететь в Москву для участия в процессе по новому уголовному делу против её мужа. Такой шаг может обернуться для неё арестом, подчёркивает источник. Юлии Навальной могут предъявить обвинения в организации и финансировании экстремистской деятельности.

Источник RT в российских правоохранительных органах утверждает, что в случае приезда Юлии Навальной она может быть арестована прямо в аэропорту.

Навальной могут быть предъявлены обвинения по тем же статьям нового уголовного дела, по которым проходит её муж, — речь идёт о создании и финансировании экстремистского сообщества, а также публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Источник RT в окружении Леонида Волкова* также утверждает, что как нынешнее руководство ФБК** во главе с Марией Певчих***, так и непосредственно сам Волков активно убеждают Юлию Навальную приехать в Россию. Источник не исключает, что таким образом Волков и Певчих пытаются подставить супругу основателя ФБК и избавиться от конкурента на оппозиционном поле.

Ранее RT сообщал подробности нового уголовного дела против Алексея Навального. Ему вменяют создание и финансирование экстремистского сообщества (ст. 282.1 и 282.3 УК РФ соответственно) и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).

В рамках уголовного дела в действиях Навального доказаны эпизоды реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) и вовлечения несовершеннолетних в преступные антиобщественные деяния (ст. 151.2 УК РФ). Процесс по новым обвинениям пройдёт непосредственно во владимирской колонии, где Навальный отбывает наказание за предыдущие преступления.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста РФ от 22.04.2022.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Включена в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 05.05.2023.