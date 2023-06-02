Опрос: жители Калининградской области заявили, что, помимо зарплаты, важны бонусы

Согласно данным опроса, для большинства жителей Калининградской области помимо зарплаты также важную роль играют премии и мотивационные денежные бонусы.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Согласно данным исследования, вторым по важности для калининградцев является финансовая компенсация в виде страхования.

Третьим важным элементом работы для опрошенных оказались различные дополнительные привилегии, например, компенсация питания, доступ к бесплатным напиткам, а также организация досуга за счёт компании.

Ранее председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков предположил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.