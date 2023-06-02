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В Эрзинском районе Тувы шестеро пьяных подростков изнасиловали семнадцатилетнюю девушку

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Шестеро пьяных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет изнасиловали 17-летнюю девушку в Эрзинском районе Тувы.
В Эрзинском районе Тувы шестеро пьяных подростков изнасиловали семнадцатилетнюю девушку
  • РИА Новости

Об этом заявили в республиканском СУ СК России.

«В правоохранительные органы Эрзинского района Республики Тыва поступило сообщение о совершении в отношении 17-летней местной жительницы преступления против половой свободы», — сказано в заявлении.

Отмечается, что лица, причастные к совершению преступления. установлены.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее суд признал депутата государственного собрания Алтая виновным в изнасиловании 14-летней племянницы его жены и приговорил его к восьми с половиной годам колонии строгого режима.

18 апреля в ГСУ СК России по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела против 51-летнего мужчины, который обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера и покушении на такие действия в отношении двух девочек-подростков.

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